Homem morre e uma mulher fica gravemente ferida, em Moju

O casal Franciley Silva, de 39 anos, e Mirlene Teixeira, de 37 anos, sofreu um acidente grave, na noite da última sexta-feira (20), na PA-150, em frente à Embrapa, na zona rural de Moju, próximo à Vila Betânia. O casal trafegava em uma motocicleta colidiu na traseira de uma carreta que transportava dendê. Franciley Silva morreu no caminho do hospital.

De acordo com informações do Portal Moju, familiares das vítimas informaram que o veículo estaria parado na rodovia no momento do impacto. Franciley Silva sofreu ferimentos graves e não resistiu, morreu a caminho da Unidade Mista de Saúde (UMS) de Moju. Já a esposa, Mirlene, foi transferida em estado grave para um hospital em Belém após receber os primeiros socorros na UMS.

Imagens feitas por testemunhas mostram as vítimas desacordadas no local do acidente. A causa da colisão ainda está sendo investigada, mas a presença de veículos estacionados em rodovias sem sinalização é uma situação frequente que aumenta os riscos para os condutores.

O caso chama atenção para a necessidade de reforço na fiscalização e sinalização das estradas da região, especialmente em trechos movimentados como a PA-150. As autoridades competentes devem apurar as circunstâncias do acidente.