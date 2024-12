Passageira se recusa a trocar de lugar em avião e mulher inicia tumulto; entenda

Uma mulher viralizou na internet com um vídeo em que registrou um tumulto causado por ela mesma. O caso aconteceu quando ela pediu para uma passageira para trocar de assento, pois o seu filho queria ir na janela do avião. Com toda a repercussão que o vídeo ganhou nesta quarta-feira (4/12), a mãe da criança privou o seu perfil no TikTok, mas o vídeo já tinha se espalhado nas redes sociais.

A passageira filmada não atendeu ao pedido da mulher, que logo ficou indignada. Ela até chega a explicar para a outra passageira que o menino estava chorando, mas não adiantou. Confira o vídeo:

No vídeo, a mãe da criança diz: "Ela não quis trocar com a criança que está nervosa. Só porque não quer trocar de lugar. Perguntei se ela tem alguma síndrome, alguma coisa. Se ela tivesse algum problema, a gente entenderia. Você não tem empatia com as pessoas".

A passageira, alvo da filmagem e que estava no assento da janela, pergunta se está sendo gravada, mas a interação não passa disso, já que ela não discute com a mãe da criança.

Apesar de todo o barulho do vídeo, é possível ouvir uma criança chorando. Segundo a mãe do menino, a criança estava com medo e seria melhor que ela fosse na janela para se acalmar. "Isso é repugnante com uma criança", finaliza a dona do vídeo.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)