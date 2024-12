Regulamentação permite que pais sentem ao lado dos filhos em viagens aéreas; entenda

Empresas aéreas devem garantir que menores de 16 anos viajem ao lado de um adulto responsável - ainda que não tenham marcado os assentos antecipadamente. A exigência segue medida da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) segundo a Resolução 295 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Esse debate ganhou repercussão após a prisão em flagrante de um passageiro suspeito de estupro de vulnerável contra um adolescente durante um voo de Guarulhos a Belém na madrugada da última segunda-feira (02). A vítima, que viajava com os pais, estava sentada ao lado de desconhecidos.

Segundo o advogado Bernardo Mendes, especialista em Direito do Consumidor, a garantia de assentos próximos é válida mesmo quando as passagens do menor e do adulto são compradas separadamente, com números de reserva diferentes. “Para que isso aconteça, é importante que os passageiros entrem em contato com a empresa aérea. A Anac também exige que as empresas aéreas informem de forma clara sobre essa política de assentos no processo de venda de passagens e nos seus sites”, explica.

“A garantia de assentos próximos não se confunde com o serviço de marcação antecipada de assentos específicos, que pode ser cobrado. Se houver descumprimento, a recomendação é que o passageiro/consumidor inaugure a reclamação junto ao SAC da própria companhia aérea e se ainda assim não for satisfatório o resultado da reclamação, que se proceda o ajuizamento de ação judicial”, completa Bernardo, que também é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB/PA).

Lei

Atualmente, além da regulamentação, não existe nenhuma lei que obrigue as empresas. Ainda em abril de 2023, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal aprovou um projeto que garante às crianças e adolescentes menores de 16 anos o direito de viajar de avião sentados ao lado de seus pais ou responsáveis. E segundo o presidente da comissão da OAB, “não há efetividade alguma ainda”. Atualmente, o Projeto de Lei n° 3815, de 2019, encontra-se com a tramitação encerrada.

No entanto, mesmo que não exista alguma legislação que ampare esses casos, o advogado criminalista Luiz Araújo explica que os responsáveis de algum menor de idade que passe por alguma situação de importunação ou abuso sexual durante um voo comercial pode entrar com ação de danos morais contra a companhia aérea. Ele também alega que é essencial que os pais estejam atentos e cuidados com relação à segurança dos filhos durante o voo - uma vez que os responsáveis têm dever legal de proteção e vigilância.

“Sobre legislação específica sobre planejamento dos pais e responsáveis com crianças em viagem, ainda desconheço. Já a empresa tem uma responsabilidade objetiva e tem que indenizar os pais e a criança. Tem que pagar e indenizar, no âmbito do material, o custeio de todo o tratamento psicológico que a criança precisa. E a indenização por dano moral é, justamente, para indenizar todo trauma psicológico que essa criança pode sofrer”, relata o especialista”, detalha Luiz.

Sobre o cuidado dos pais, o advogado enfatiza: “O direito de proteção e vigilância de toda e qualquer criança é uma obrigação dos pais e responsáveis. E, também, um dever legal do Estado brasileiro. É isso o que preleciona a nossa Constituição Federal e o Estatuto da Criança e Adolescente. Por exemplo, a omissão dos pais no seu dever de proteção e vigilância, pode acarretar tanto a responsabilidade no cível, como uma perda do poder familiar. E uma responsabilidade penal no que tange também o crime de abandono de incapaz”, lembra o delegado sobre a necessidade de acompanhamento dos responsáveis.

Indignação

A primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho, manifestou indignação em suas redes sociais nesta terça-feira (03) sobre o caso do adolescente vítima de importunação sexual no voo com destino a Belém. “Como mãe, é impossível não manifestar minha revolta e indignação [...] as companhias aéreas deveriam ter mais sensibilidade nos casos de viagens com crianças e adolescentes e disponibilizar assentos próximos aos pais e responsáveis para impedir este tipo de conduta delituosa”, escreveu a primeira-dama.

Ainda, Daniela Barbalho reforçou o pedido para que haja uma lei federal para assegurar proteção em viagens em qualquer meio de transporte. Segundo informações da PF, a vítima, um adolescente que viajava acompanhado dos pais, estava sentado próximo a desconhecidos durante o trajeto. Um dos passageiros iniciou uma conversa com o jovem e, em determinado ponto, evoluiu para comportamentos caracterizados como importunação sexual. Por ser menor de idade, a conduta foi enquadrada como estupro de vulnerável.

Posicionamento

Em nota, a Azul informou que segue todas as regulamentações da Anac quanto ao transporte de menores, e preza pelo conforto e segurança de todos os Clientes. “Caso o cliente queira sentar-se ao lado dos filhos, ou crianças que estão sob sua responsabilidade, é possível fazer a marcação do assento antecipadamente no check-in online, que pode ser feito gratuitamente 72 horas antes do voo, pelo site ou app da Azul, conforme disponibilidade. Também é possível efetuar a marcação com maior antecedência, a partir do momento da compra da passagem, serviço que é cobrado à parte”.

A Redação Integrada de O Liberal também solicitou um posicionamento à Gol e à LATAM para que detalhasse os procedimentos adotados neste caso os usuários optem por sentar-se ao lado dos filhos. E ainda, a Anac para um posicionamento a respeito dos casos de importunação sexual envolvendo menores em viagens. A reportagem aguarda retorno da agência e das companhias aéreas e segue com o espaço aberto para os posicionamentos.