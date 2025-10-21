Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Reforma Casa Brasil: veja o que é e como funciona o programa do Governo Federal

O ministro das Cidades, Jader Filho, contou detalhes da iniciativa durante o “Bom Dia, Ministro” na manhã dessa terça-feira (21)

Lívia Ximenes
fonte

O Programa Reforma Casa Brasil fica disponível a partir de 3 de novembro (Fernando Frazão / Agência Brasil / Arquivo)

O Governo Federal lançou, nessa segunda-feira (20), o mais novo programa de combate ao déficit habitacional, o Reforma Casa Brasil. Na manhã dessa terça-feira (21), o ministro das Cidades, Jader Filho, falou a respeito durante o “Bom Dia, Ministro”, programação de entrevistas. O crédito da iniciativa, no total de R$ 40 bilhões, fica disponível para todo o país a partir do dia 3 de novembro.

VEJA MAIS

image Ministro Jader Filho explica funcionamento do Programa Reforma Casa Brasil
Durante o programa “Bom Dia, Ministro”, do Governo Federal, o ministro das Cidades afirmou que R$ 40 bilhões serão destinados a revitalizações de residências em todos os municípios brasileiros

image ‘Vão entender a Amazônia de dentro da Amazônia’, diz ministro Jader Filho sobre COP 30
Durante o programa “Bom Dia, Ministro”, do Governo Federal, o ministro das Cidades foi questionado sobre a infraestrutura de Belém do Pará para receber a 30ª Conferência das Partes da Organização das Nações Unidas (ONU)

image Tarifa zero de transporte público depende da qualidade, afirma ministro Jader Filho
O ministro das Cidades conversou, na manhã dessa terça-feira (21), no programa “Bom Dia, Ministro”, sobre a modicidade da tarifa de ônibus no Brasil

O que é o Programa Reforma Casa Brasil?

O Programa Reforma Casa Brasil é uma iniciativa do Governo Federal para reduzir o déficit habitacional no país. Lançado no dia 20 de outubro de 2025, a ação tem por objetivo revitalizar lares brasileiros por meio do financiamento e fica disponível no dia 3 de novembro. O valor, a partir de R$ 5 mil, é disponibilizado pela Caixa Econômica Federal por meio de análise de crédito.

Como funciona o Programa Reforma Casa Brasil?

O Programa Reforma Casa Brasil oferece financiamento com valor inicial de R$ 5 mil para quem deseja revitalizar a residência onde vive. É necessário fazer uma análise de crédito pelo site da Caixa Econômica Federal ou aplicativo Caixa Tem, com envio de imagens do local que se deseja ampliar ou adequar. Após aprovação, o dinheiro é depositado na conta do solicitante. Ao final da obra, deve-se encaminhar fotos que comprovem a realização.

Quem pode participar do Programa Reforma Casa Brasil?

O Programa Reforma Casa Brasil é destinado a todos os brasileiros.

Qual a renda para participar do Programa Reforma Casa Brasil?

O Programa Reforma Casa Brasil não possui renda mínima ou máxima para análise de crédito. A depender da quantia de cada família, diferentes porcentagens de juros são aplicadas.

  • Até R$ 3,2 mil: juros de 1,17%
  • De R$ 3,2 mil a R$ 9,6 mil: juros de 1,95%
  • A partir de R$ 9,6 mil: juros variante conforme o crédito e teto de 1,95%

Quando vai estar disponível o Programa Reforma Casa Brasil?

O Programa Reforma Casa Brasil fica disponível a partir de 3 de novembro.

Qual o valor das parcelas do Programa Reforma Casa Brasil?

O valor das parcelas do Programa Reforma Casa Brasil é limitado a 25% da renda familiar.

Qual o prazo de pagamento do Programa Reforma Casa Brasil?

O prazo do pagamento do Programa Reforma Casa Brasil é de até cinco anos, ou seja, 60 meses.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Programa Reforma Casa Brasil

o que é o Reforma Casa Brasil

como funciona o Reforma Casa Brasil

déficit habitacional
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

BRASIL

Maior monumento do mundo dedicado a Nossa Senhora de Fátima será inaugurado no Brasil; saiba onde

Com uma altura impressionante de 54 metros, a nova obra superará o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro

17.10.25 21h34

Inmet emite alerta vermelho para tempestade no Sul do País

17.10.25 9h58

Lula: quando Netanyahu deixar de ser governo, não haverá problemas entre Brasil e Israel

13.10.25 13h37

Hugo Souza celebra chance na seleção contra o Japão: 'Trabalhei a vida inteira por isso'

12.10.25 16h47

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Ministro Jader Filho explica funcionamento do Programa Reforma Casa Brasil

Durante o programa “Bom Dia, Ministro”, do Governo Federal, o ministro das Cidades afirmou que R$ 40 bilhões serão destinados a revitalizações de residências em todos os municípios brasileiros

21.10.25 8h50

TRANSPORTE PÚBLICO

Tarifa zero de transporte público depende da qualidade, afirma ministro Jader Filho

O ministro das Cidades conversou, na manhã dessa terça-feira (21), no programa “Bom Dia, Ministro”, sobre a modicidade da tarifa de ônibus no Brasil

21.10.25 10h10

BRASIL

Professor é agredido e ameaçado por delegado após advertir aluno

A cena ocorreu na saída do Colégio na frente de pais e alunos

04.07.23 13h53

"Ratos bar"

VÍDEO: Jovens fazem festas dentro de esgoto a céu aberto e viralizam

Os vídeos que viralizaram na internet mostram vários influenciadores dançando e fazendo festas dentro do esgoto

21.10.25 10h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda