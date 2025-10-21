Reforma Casa Brasil: veja o que é e como funciona o programa do Governo Federal

O Governo Federal lançou, nessa segunda-feira (20), o mais novo programa de combate ao déficit habitacional, o Reforma Casa Brasil. Na manhã dessa terça-feira (21), o ministro das Cidades, Jader Filho, falou a respeito durante o “Bom Dia, Ministro”, programação de entrevistas. O crédito da iniciativa, no total de R$ 40 bilhões, fica disponível para todo o país a partir do dia 3 de novembro.

VEJA MAIS

O que é o Programa Reforma Casa Brasil?

O Programa Reforma Casa Brasil é uma iniciativa do Governo Federal para reduzir o déficit habitacional no país. Lançado no dia 20 de outubro de 2025, a ação tem por objetivo revitalizar lares brasileiros por meio do financiamento e fica disponível no dia 3 de novembro. O valor, a partir de R$ 5 mil, é disponibilizado pela Caixa Econômica Federal por meio de análise de crédito.

Como funciona o Programa Reforma Casa Brasil?

O Programa Reforma Casa Brasil oferece financiamento com valor inicial de R$ 5 mil para quem deseja revitalizar a residência onde vive. É necessário fazer uma análise de crédito pelo site da Caixa Econômica Federal ou aplicativo Caixa Tem, com envio de imagens do local que se deseja ampliar ou adequar. Após aprovação, o dinheiro é depositado na conta do solicitante. Ao final da obra, deve-se encaminhar fotos que comprovem a realização.

Quem pode participar do Programa Reforma Casa Brasil?

O Programa Reforma Casa Brasil é destinado a todos os brasileiros.

Qual a renda para participar do Programa Reforma Casa Brasil?

O Programa Reforma Casa Brasil não possui renda mínima ou máxima para análise de crédito. A depender da quantia de cada família, diferentes porcentagens de juros são aplicadas.

Até R$ 3,2 mil : juros de 1,17%

: juros de 1,17% De R$ 3,2 mil a R$ 9,6 mil : juros de 1,95%

a : juros de 1,95% A partir de R$ 9,6 mil: juros variante conforme o crédito e teto de 1,95%

Quando vai estar disponível o Programa Reforma Casa Brasil?

O Programa Reforma Casa Brasil fica disponível a partir de 3 de novembro.

Qual o valor das parcelas do Programa Reforma Casa Brasil?

O valor das parcelas do Programa Reforma Casa Brasil é limitado a 25% da renda familiar.

Qual o prazo de pagamento do Programa Reforma Casa Brasil?

O prazo do pagamento do Programa Reforma Casa Brasil é de até cinco anos, ou seja, 60 meses.