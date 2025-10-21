‘Vão entender a Amazônia de dentro da Amazônia’, diz ministro Jader Filho sobre COP 30

O ministro Jader Filho, das Cidades, participou do programa “Bom Dia, Ministro”, do Governo Federal, na manhã dessa terça-feira (21). Durante as entrevistas, ele falou a respeito do Programa Reforma Casa Brasil, direcionado a redução do déficit habitacional no país, e saneamento básico, além de outras temáticas, como o CEP nas favelas. Dentre as perguntas, Jader Filho foi questionado sobre a realização da 30ª Conferência das Partes (COP 30) da Organização das Nações Unidas (ONU) em Belém do Pará, em novembro de 2025.

Quando questionado se a cidade tem infraestrutura para receber o evento mundial, o ministro convidou a todos para visitarem a capital paraense. Para ele, a iniciativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de fazer a COP na Amazônia é importante para mostrar ao mundo que “as cidades amazônicas têm gente que vive lá e, a maioria dessas pessoas, não vive nas florestas, vive nas cidades.” Jader Filho, então, afirma: “Se por um lado a gente precisa cuidar do nosso meio ambiente, a gente precisa também cuidar das nossas cidades, levar recursos pra poder fazer o financiamento do saneamento, levar bons empregos, boas escolas.”

O ministro ressalta que mais de 30 milhões de brasileiros vivem na Amazônia e que todos querem ter direito à qualidade de vida. Por isso, realizar a COP na região é importante, visto que apresenta ao mundo a realidade cotidiana. Jader Filho ressalta que a Amazônia tem sido discutida em todas as Conferências das Partes por líderes mundiais e, dessa forma, não há oportunidade melhor do que promover o evento na capital do Pará. “Eles precisam ir lá pra entender o que é a Amazônia”, destaca.

“E a gente não tá fazendo maquiagem. não. Vamos mostrar que as cidades amazônicas têm problemas, mas têm soluções, um povo trabalhador, um povo que nos orgulha muito”, fala o ministro. Para Jader Filho, é fundamental que parem de falar sobre a Amazônia com visões de materiais e documentários e que, durante a COP, todos “vão entender a Amazônia de dentro da Amazônia”.