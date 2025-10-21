Capa Jornal Amazônia
Tarifa zero de transporte público depende da qualidade, afirma ministro Jader Filho

O ministro das Cidades conversou, na manhã dessa terça-feira (21), no programa “Bom Dia, Ministro”, sobre a modicidade da tarifa de ônibus no Brasil

Lívia Ximenes
Ministro das Cidades, Jader Filho, destaca a participação dos estados e municípios na melhoria do transporte público (Reprodução / YouTube)

Na manhã dessa terça-feira (21), o ministro das Cidades, Jader Filho, esteve no programa “Bom Dia, Ministro”, do Governo Federal. Em entrevistas com jornalistas de todo o Brasil, Jader falou sobre o Programa Reforma Casa Brasil, a COP 30 em Belém e o transporte público no país. Em relação a esse último, o ministro ressalta a importante participação dos estados e municípios para que melhorias aconteçam.

Conforme Jader Filho, a modicidade de tarifas de transporte público, ou seja, a garantia de preços justos e acessíveis à população, só pode acontecer a partir de uma avaliação individual de cada estado e município do Brasil. O ministro afirma que, se a solução é a tarifa zero, é necessário discutir a qualidade oferecida aos usuários. Segundo ele, no momento, o país não fornece a desejada.

Jader aponta que a modicidade da tarifa deve seguir três princípios: caber no bolso das pessoas, ver a quantia ofertada pelo Governo Federal e avaliar como os estados e municípios vão ajudar. “Para que seja uma tarifa justa e para que, a partir dessa tarifa, a gente consiga fazer investimentos”, justifica o ministro.

Durante a conversa, ele também fala que, no Brasil, há ônibus com mais de 10 anos em atividade e que isso oferece riscos à população, visto que atingiram longa vida útil e são inseguros. “Precisamos discutir o transporte público. É um tema fundamental, que afeta muitas famílias”, declara. Novamente, o ministro Jader Filho destaca a participação de estados e municípios e diz que, para haver queda nas tarifas, é essencial a ação de todos.

