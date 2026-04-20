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Queda de brinquedo em parque de diversões deixa mais de 10 feridos em acidente

O incidente ocorreu em uma estrutura montada no estacionamento de uma unidade da Havan

Gabrielle Borges
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Diante da gravidade da ocorrência, as autoridades determinaram a suspensão temporária das atividades do parque no local. (Foto: Reprodução)

Um acidente em um parque de diversões instalado em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, mobilizou equipes de resgate e gerou momentos de pânico na noite do domingo (19). Um brinquedo do tipo “torre” despencou durante o funcionamento por volta das 20h20, deixando onze pessoas feridas.

As vítimas, com idades entre 8 e 42 anos, receberam atendimento inicial ainda no local e foram encaminhadas ao Hospital Regional Nelson Cornetet. Segundo informações da Prefeitura de Guaíba, não há registros de casos graves, embora três pacientes tenham apresentado fraturas e passarão por nova avaliação médica.

Correria e atuação dos bombeiros e Samu

O incidente ocorreu em uma estrutura montada no estacionamento de uma unidade da Havan, na Avenida Nestor de Moura Jardim. A queda do brinquedo provocou correria entre os frequentadores do parque, que estava em funcionamento no momento do acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas imediatamente e prestaram os primeiros socorros às vítimas. Diante da gravidade da ocorrência, as autoridades determinaram a suspensão temporária das atividades do parque no local.

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Havan afirma não ter responsabilidade sobre o parque

Em nota, a rede Havan informou que não possui relação com a operação do parque de diversões, destacando que o espaço é utilizado de forma temporária e independente por organizadores terceiros. “O empreendimento não tem qualquer vínculo com a empresa, sendo de responsabilidade exclusiva dos organizadores”, diz o comunicado.

O responsável pela operação do parque, o Parque Las Vegas afirmou também em nota que está prestando assistência aos feridos e seus familiares, com acompanhamento direto da administração.

A empresa declarou ainda que atua em conformidade com as normas de segurança e regulamentações vigentes, e que colabora com as autoridades na apuração do caso.

Investigação deve apurar causas do acidente

As circunstâncias da queda do brinquedo ainda serão investigadas. O caso levanta questionamentos sobre as condições de funcionamento e fiscalização de parques itinerantes em áreas privadas. Enquanto isso, o parque permanece com atividades suspensas em Guaíba até nova determinação das autoridades competentes. Leia a nota na íntegra:

Prezada comunidade,

O Parque Las Vegas vem a público para se manifestar sobre o incidente ocorrido em nossas instalações na data de 19 de abril de 2026. Lamentamos profundamente o ocorrido e, desde o primeiro momento, estamos prestando toda a assistência necessária aos envolvidos e seus familiares, que já se encontram em contato direto com nossa administração.

Gostaríamos de reforçar que o Parque Las Vegas opera em conformidade com todas as normas de segurança e regulamentações vigentes. A Prefeitura Municipal de Guaíba esclareceu que o parque estava devidamente autorizado pelo Corpo de Bombeiros, com PPCI nº 9284/1, vigente até o dia 27 de abril, ART do CREA/RS, além de alvará de funcionamento temporário. Como medida de cautela, o funcionamento do local foi suspenso temporariamente, e estamos colaborando integralmente com as autoridades para a verificação das circunstâncias da ocorrência.

Reiteramos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de nossos visitantes e continuaremos acompanhando de perto a situação, oferecendo todo o suporte necessário.

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