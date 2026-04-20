Queda de brinquedo em parque de diversões deixa mais de 10 feridos em acidente

Um acidente em um parque de diversões instalado em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, mobilizou equipes de resgate e gerou momentos de pânico na noite do domingo (19). Um brinquedo do tipo “torre” despencou durante o funcionamento por volta das 20h20, deixando onze pessoas feridas.

As vítimas, com idades entre 8 e 42 anos, receberam atendimento inicial ainda no local e foram encaminhadas ao Hospital Regional Nelson Cornetet. Segundo informações da Prefeitura de Guaíba, não há registros de casos graves, embora três pacientes tenham apresentado fraturas e passarão por nova avaliação médica.

Correria e atuação dos bombeiros e Samu

O incidente ocorreu em uma estrutura montada no estacionamento de uma unidade da Havan, na Avenida Nestor de Moura Jardim. A queda do brinquedo provocou correria entre os frequentadores do parque, que estava em funcionamento no momento do acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas imediatamente e prestaram os primeiros socorros às vítimas. Diante da gravidade da ocorrência, as autoridades determinaram a suspensão temporária das atividades do parque no local.

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Havan afirma não ter responsabilidade sobre o parque

Em nota, a rede Havan informou que não possui relação com a operação do parque de diversões, destacando que o espaço é utilizado de forma temporária e independente por organizadores terceiros. “O empreendimento não tem qualquer vínculo com a empresa, sendo de responsabilidade exclusiva dos organizadores”, diz o comunicado.

O responsável pela operação do parque, o Parque Las Vegas afirmou também em nota que está prestando assistência aos feridos e seus familiares, com acompanhamento direto da administração.

A empresa declarou ainda que atua em conformidade com as normas de segurança e regulamentações vigentes, e que colabora com as autoridades na apuração do caso.

Investigação deve apurar causas do acidente

As circunstâncias da queda do brinquedo ainda serão investigadas. O caso levanta questionamentos sobre as condições de funcionamento e fiscalização de parques itinerantes em áreas privadas. Enquanto isso, o parque permanece com atividades suspensas em Guaíba até nova determinação das autoridades competentes. Leia a nota na íntegra:

Prezada comunidade,

O Parque Las Vegas vem a público para se manifestar sobre o incidente ocorrido em nossas instalações na data de 19 de abril de 2026. Lamentamos profundamente o ocorrido e, desde o primeiro momento, estamos prestando toda a assistência necessária aos envolvidos e seus familiares, que já se encontram em contato direto com nossa administração.

Gostaríamos de reforçar que o Parque Las Vegas opera em conformidade com todas as normas de segurança e regulamentações vigentes. A Prefeitura Municipal de Guaíba esclareceu que o parque estava devidamente autorizado pelo Corpo de Bombeiros, com PPCI nº 9284/1, vigente até o dia 27 de abril, ART do CREA/RS, além de alvará de funcionamento temporário. Como medida de cautela, o funcionamento do local foi suspenso temporariamente, e estamos colaborando integralmente com as autoridades para a verificação das circunstâncias da ocorrência.

Reiteramos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de nossos visitantes e continuaremos acompanhando de perto a situação, oferecendo todo o suporte necessário.