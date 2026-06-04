Aeroporto para OVNIs existe no Brasil; saiba onde fica o curioso 'Discoporto'

A repercussão de um vídeo que mostra luzes misteriosas no céu voltou a despertar a curiosidade de internautas sobre um dos locais mais inusitados do Brasil: um aeroporto criado especialmente para OVNIs. Conhecido como "Discoporto", o espaço é apontado como o primeiro aeroporto para objetos voadores não identificados do mundo.

A estrutura foi criada em uma cidade brasileira que há décadas ganhou fama por relatos de avistamentos de luzes estranhas, fenômenos inexplicáveis e histórias ligadas à ufologia.

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O assunto voltou a repercutir após o influenciador rural Mayk Leão viralizar nas redes sociais ao registrar luzes coloridas sobre uma área de mata próxima ao sítio onde vive, na região metropolitana de Curitiba (PR). O episódio reacendeu o interesse por casos semelhantes e chamou atenção para destinos associados ao universo dos OVNIs.

Onde fica o aeroporto para OVNIs

O Discoporto está localizado em Barra do Garças, município de Mato Grosso próximo à divisa com Goiás. O local foi criado oficialmente em 1995, quando uma lei municipal reservou uma área de aproximadamente cinco hectares para a construção de um espaço simbólico voltado à recepção de visitantes interessados em fenômenos ufológicos.

A iniciativa nasceu como uma estratégia para impulsionar o turismo e explorar a fama da região, conhecida por concentrar relatos de aparições de luzes e supostos objetos voadores não identificados.

Com o passar dos anos, o Discoporto se transformou em uma das atrações mais curiosas da cidade. Em 2022, o espaço passou por revitalização e voltou a receber turistas, pesquisadores e entusiastas da ufologia de diferentes partes do país.

Cidade virou referência em ufologia

Além do aeroporto simbólico, Barra do Garças realiza eventos voltados à pesquisa de fenômenos paranormais e ufológicos, incluindo o Congresso Mato-Grossense de Ufologia e Parapsicologia.

A cidade também está próxima da Serra do Roncador, região cercada por lendas, relatos de desaparecimentos e histórias sobre aparições misteriosas. A combinação entre natureza, folclore e supostos registros de OVNIs ajudou a consolidar a fama do município como um dos principais destinos brasileiros ligados ao tema.