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Brasil

Aeroporto para OVNIs existe no Brasil; saiba onde fica o curioso 'Discoporto'

Atração turística ganhou destaque após novo caso envolvendo luzes misteriosas viralizar nas redes sociais

Hannah Franco
fonte

Cidade brasileira abriga aeroporto para OVNIs criado há mais de 30 anos (Divulgação)

A repercussão de um vídeo que mostra luzes misteriosas no céu voltou a despertar a curiosidade de internautas sobre um dos locais mais inusitados do Brasil: um aeroporto criado especialmente para OVNIs. Conhecido como "Discoporto", o espaço é apontado como o primeiro aeroporto para objetos voadores não identificados do mundo.

A estrutura foi criada em uma cidade brasileira que há décadas ganhou fama por relatos de avistamentos de luzes estranhas, fenômenos inexplicáveis e histórias ligadas à ufologia.

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O assunto voltou a repercutir após o influenciador rural Mayk Leão viralizar nas redes sociais ao registrar luzes coloridas sobre uma área de mata próxima ao sítio onde vive, na região metropolitana de Curitiba (PR). O episódio reacendeu o interesse por casos semelhantes e chamou atenção para destinos associados ao universo dos OVNIs.

Onde fica o aeroporto para OVNIs

O Discoporto está localizado em Barra do Garças, município de Mato Grosso próximo à divisa com Goiás. O local foi criado oficialmente em 1995, quando uma lei municipal reservou uma área de aproximadamente cinco hectares para a construção de um espaço simbólico voltado à recepção de visitantes interessados em fenômenos ufológicos.

A iniciativa nasceu como uma estratégia para impulsionar o turismo e explorar a fama da região, conhecida por concentrar relatos de aparições de luzes e supostos objetos voadores não identificados.

Com o passar dos anos, o Discoporto se transformou em uma das atrações mais curiosas da cidade. Em 2022, o espaço passou por revitalização e voltou a receber turistas, pesquisadores e entusiastas da ufologia de diferentes partes do país.

Cidade virou referência em ufologia

Além do aeroporto simbólico, Barra do Garças realiza eventos voltados à pesquisa de fenômenos paranormais e ufológicos, incluindo o Congresso Mato-Grossense de Ufologia e Parapsicologia.

A cidade também está próxima da Serra do Roncador, região cercada por lendas, relatos de desaparecimentos e histórias sobre aparições misteriosas. A combinação entre natureza, folclore e supostos registros de OVNIs ajudou a consolidar a fama do município como um dos principais destinos brasileiros ligados ao tema.

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