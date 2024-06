Quando começa o inverno no Brasil? Veja onde vai fazer frio em junho

O inverno está chegando! No dia 21 de junho, o Brasil dá as boas-vindas à estação mais fria do ano, que se estende até o dia 23 de setembro. Apesar da estação ser caracterizada por temperaturas amenas na maior parte do país, algumas regiões podem registrar quedas bruscas nos termômetros e até mesmo neve.

Junho marca o início oficial do inverno, mas ainda é considerado um mês de transição entre as estações. As frentes frias devem entrar com mais frequência no país, mas também haverá dias com temperaturas elevadas, especialmente na região Norte do país, mesmo com chuvas frequentes.

De modo geral, o mês deve ser mais quente do que a média histórica. As temperaturas devem continuar acima da média, mas não há perspectiva de registro de dias quentes como nos últimos meses, por conta do fim do El Niño.

Quando começa o inverno no Brasil?

No Brasil, o inverno começa oficialmente às 17h51 do dia 21 de junho e se estende até 23 de setembro, marcando um período de transição entre as estações mais quentes e úmidas do ano.

Previsão do tempo

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para junho indica chuvas acima da média na faixa norte da região Norte. No Pará, a estação predominante durante o mês de junho será o verão, tendo sol e temperatura de até 34,5°C. No leste da região Nordeste, além de áreas pontuais do Maranhão, Piauí e Ceará, a previsão também é de pancadas de chuva.

Já nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, interior da região Nordeste e oeste da região Sul, são previstas chuvas próximas e abaixo da média climatológica. Veja a previsão do tempo de região por região e onde vai fazer frio:

☀️ Norte: Chuvas acima da média, com acumulados que podem superar os 60 mm em algumas áreas, como no Amazonas, Roraima, Amapá e Pará. Mesmo com as chuvas, o calor será predominante.

❄️ Nordeste: Pancadas de chuva que podem superar os 60 mm, com exceção do interior da região, onde o tempo deve ser quente e seco.

☀️ Centro-Oeste e Sudeste: Tempo seco e quente, com exceção de áreas do Espírito Santo, onde podem ocorrer chuvas rápidas e passageiras.

❄️ Sul: Tempo seco e quente, com exceção do extremo sul, onde podem ocorrer ondas de frio mais intensas, com possibilidade de geadas, especialmente no Rio Grande do Sul.

Previsão de anomalias de (a) precipitação e (b) temperatura média do ar do modelo climático do INMET, para o mês de junho de 2024 (Reprodução/INMET)

O fim do El Niño

Em 2024, junho marca também o fim iminente do El Niño, um fenômeno climático que afeta as temperaturas e precipitações em diversas regiões do planeta. A previsão é que o El Niño se dissipe completamente, segundo a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA).

O fim do fenômeno aumenta as chances de seca no sul do Brasil, enquanto as regiões Norte e Nordeste podem ter chuvas mais frequentes. Já no Sudeste e Centro-Oeste, a regularização das chuvas no início da primavera pode ser atrasada.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)