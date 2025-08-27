Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Proprietário de pizzaria agride filha e é preso em Vitória (ES)

Walmir Santos, 61 anos, foi detido após puxar cabelos e dar tapas na filha de 21 anos que trabalhava como caixa no estabelecimento familiar.

Redação O Liberal

Walmir Santos, proprietário de uma pizzaria no bairro Tabuazeiro, em Vitória, foi detido pela Polícia Militar após agredir sua filha de 21 anos dentro do próprio estabelecimento. O incidente ocorreu na noite de segunda-feira (25) de agosto e foi registrado pelo sistema de vigilância do local. O homem de 61 anos foi autuado em flagrante por lesão corporal, injúria e ameaça, com enquadramento na Lei Maria da Penha.

As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que o proprietário puxa a jovem pelos cabelos. Um homem que estava próximo ao balcão tentou intervir, colocando os braços entre pai e filha para impedir a continuação da violência. O vídeo também registra tapas, socos e um pisão no pé da vítima.

Em depoimento à PM, a jovem, que trabalha como caixa na pizzaria, explicou que o conflito começou após uma desavença entre ela e um dos entregadores do estabelecimento. A filha de Walmir relatou que o motoboy costumava destratá-la e, por isso, havia decidido não entregar mais encomendas para ele, decisão que teria irritado seu pai.

Walmir apresentou versão diferente às autoridades. Ele afirmou que chegou ao estabelecimento e viu diversos pedidos sobre o balcão, momento em que houve uma discussão com a filha, alegando que ela teria iniciado as agressões físicas com um chute.

Por meio de nota, o advogado de defesa de Walmir, Rodrigo Bandeira, declarou.

"A defesa do Sr. Walmir esclarece que os fatos são tristes e lamentáveis, mas não foram comunicados em sua integralidade. Antes da ocorrência dos eventos expostos nas imagens disponibilizadas pela vítima, dela partiram agressões verbais e físicas contra o seu pai, além de ter destratado outro funcionário do estabelecimento. O vídeo, em sua totalidade, sem cortes, será entregue às autoridades competentes. Testemunhas presentes na pizzaria também serão ouvidas ao longo do devido processo legal. Apesar disso, Walmir não objetiva aqui legitimar seus atos. Arrepende-se e tomará atitudes para que eventos como esse não mais aconteçam."

Após o ocorrido, Walmir Santos foi encaminhado ao sistema prisional. O caso foi registrado como violência doméstica.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

