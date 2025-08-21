Homem agride bebê de 4 meses e viola medida protetiva contra ex-companheira

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu em flagrante um homem que agrediu um bebê de 4 meses e violou medidas protetivas contra sua ex-companheira na noite de quarta-feira (20), no Riacho Fundo I. O Grupo Tático Operacional 48 efetuou a prisão após denúncias de violência doméstica.

Ao chegarem à residência, os policiais constataram ferimentos na cabeça da criança. O agressor havia descumprido ordens judiciais que protegiam sua ex-companheira.

O suspeito violou medidas protetivas da Lei Maria da Penha e da Lei Henry Borel, que combate a violência doméstica contra crianças e adolescentes.

O bebê foi levado a um hospital para atendimento especializado. As autoridades não informaram o estado de saúde atual da criança.

O homem está preso após flagrante da PMDF por descumprir medidas judiciais de proteção e agredir o bebê.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)