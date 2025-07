Homem agride companheira e a mantém refém com facão no DF

Uma mulher de 35 anos foi feita refém sob ameaça de um facão pelo próprio companheiro, de 40 anos, na manhã deste sábado (19), na QNL 22, em Taguatinga Norte, no Distrito Federal. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a corporação foi acionada e contou com a equipe de negociação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) para resolver a crise.

De acordo com o relato da vítima à polícia, o casal vive junto com o filho há cerca de um ano. Ela informou que, desde a tarde de sexta-feira (18), os dois consumiam bebidas alcoólicas com amigos na residência. Já na manhã de sábado, ao pedir que o homem descansasse, ele teria se descontrolado, quebrado o celular dela e começado a agir com agressividade.

Suspeito foi levado ao hospital após ferimentos

Durante o surto, o agressor utilizou um facão para ameaçar a companheira, mantendo-a refém. A situação foi controlada após negociação estratégica do Bope, que conseguiu conter o homem sem ferir a vítima. Ainda segundo a mulher, o companheiro faz uso de medicamentos controlados, mas estava com o tratamento interrompido.

O suspeito ainda se automutilou durante a ocorrência e, ferido, precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), sendo levado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). A PM não informou se ele permanecerá hospitalizado sob custódia. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal.