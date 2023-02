Polícia prende suspeito de assassinar filho de vereadora: '[Eu] o perdoo pelo que fez com meu Pedro'

O filho da vereadora Patrícia Crizanto (PSB), de Vitória, no Espírito Santo, foi assassinado com um tiro na cabeça na última quarta-feira (1), durante o ensaio técnico das escolas de samba no centro cultural Sambão do Povo. O suspeito de matar Pedro Henrique Crizanto, de 20 anos, foi apreendido pela polícia nesta sexta-feira (3). O adolescente suspeito tem 17 anos e está ligado ao mundo do crime na região.

VEJA MAIS

Vitor Jubini, repórter-fotográfico do portal A Gazeta, acompanhou o ensaio técnico e relatou que teria ocorrido uma confusão generalizada do lado da concentração, enquanto a escola Mocidade Unida da Glória tocava. Ele revelou que houve correria e após isso, um disparo de arma de fogo. O jovem foi encontrado morto na entrada do centro cultural. Veja um vídeo amador gravado no momento do crime:

Suspeito foi apreendido pela polícia

A polícia apreendeu o jovem que teria assassinado Pedro Henrique em um motel, na manhã desta sexta-feira (3), no município de Cariacica. Ele estava com sua namorada, de apenas 15 anos. O jovem já havia sido detido por outros dois homicídios e era alvo de um mandado de busca e apreensão. Ele confessou o crime.

A Polícia Civil revelou que o adolescente está envolvido com uma facção criminosa da região, e seria responsável pela execução de algumas pessoas.

A mãe de Pedro Henrique, a vereadora Patrícia Crizanto, disse em entrevista que não tem um sentimento de vingança: “Quero olhar para ele, dizer que o perdoo pelo que fez com meu Pedro. Se ele conhecesse meu Pedro, ele não teria feito isso”, lamentou a mulher.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)