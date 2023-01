Jovem venezuelano é assassinado e criminosos deixam bilhete ao lado do corpo

Um jovem de origem venezuelana foi assassinado na madrugada desta quinta-feira (05), no bairro Petrópolis, em Manaus (AM). Junto ao corpo de Augusto Machado Sedenio, a Polícia encontrou um bilhete deixado pelos autores do crime. As informações são do Portal do Holanda.

Os policiais encontraram o corpo de Augusto com marcas de tiro em um beco, após denúncia junto ao Centro Integrado de Operações (CIOp). No bilhete, estava escrito: "Morreu por ser chek."

Agora, a Polícia manauara colherá informações junto a testemunhas. O caso está sendo apurado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).