Mulher se joga de ônibus em movimento para fugir de assalto; assista

Uma passageira se jogou da janela de ônibus em movimento para fugir de assalto. A situação que chamou a atenção da população aconteceu em Manaus (AM), na manhã desta quarta-feira (04). As informações são do D24AM.

Segundo informações iniciais, a tentativa de crime veio através de dois jovens, que se passaram por passageiros antes do anúncio de assalto. Desesperada, a mulher, que ainda não teve nome identificado, usou a janela do ônibus, que estava em movimento, para escapar.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após cair. Ela bateu a cabeça e teve ferimentos.

Os criminosos fugiram ao pular muro de um terreno. A Polícia segue as buscas.