Duas pessoas são assaltadas na porta de hospital particular no centro de Belém; vídeo

Um assalto na porta de um hospital particular, que fica na travessa Dom Pedro I, no bairro do Umarizal, em Belém, tem repercutido na internet. Na ocasião, duas pessoas foram roubadas por um homem, que fugiu rapidamente de moto com um comparsa vestido de mototaxista. O vídeo das câmeras de segurança do hospital circulam pelas redes sociais e é possível ver que o criminoso estava com um objeto na mão, similar a uma arma de fogo. O caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (28/12). Veja como foi o assalto:

Ainda no vídeo, o criminoso se aproxima das vítimas, um homem e uma mulher, que estavam na porta do hospital. Ele saca a arma e começa a vasculhar os bolsos das vítimas e a bolsa da moça, que entregam celulares e outros pertences. Uma outra mulher tenta intervir, mas sem sucesso. Rapidamente, chega o suposto mototaxista e o assaltante sobe na garupa. Ninguém se machucou durante o roubo. Ao final do vídeo, as vítimas se enfurecem, gritam e se revoltam pelo ocorrido.

VEJA MAIS

Por nota, a Polícia Militar informou que "...atendeu a uma ocorrência de roubo na tarde desta quarta-feira (28), em frente ao Hospital do Coração do Pará, no bairro Umarizal, em Belém. Uma guarnição do 2º Batalhão (2º BPM) foi ao local e ouviu o relato das vítimas, que tiveram um celular e uma aliança roubados por dois homens em uma moto vermelha. Policiais do 2º BPM e do 1º Batalhão realizam rondas ostensivas na área para localizar e prender os suspeitos".

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso, podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.