Marambaia: bandidos assaltam lotérica de supermercado e pedestres correm para pegar dinheiro; vídeo

Dois homens armados assaltaram uma lotérica de um supermercado do bairro da Marambaia, localizada na avenida Tavares Bastos, na tarde desta quarta-feira (21) em Belém. A polícia não soube informar a quantidade de dinheiro roubado, mas durante a fuga, os bandidos deixaram cair frações do dinheiro. Um grupo, de pelo menos 20 pessoas, correu para pegar parte das notas roubadas. O 27º Batalhão da Polícia Militar (27º BPM) disse que os suspeitos não foram localizados.

Moradores registraram o momento em que as pessoas próximas do local assaltado correram para pegar as cédulas espalhadas no asfalto. Alguns motociclistas que passavam pela Tavares Bastos, se espantam ao verem a confusão e chegam a descer dos veículos para pegarem o dinheiro.

Aúdios de outros residentes, que também foram compatilhados nas redes sociais, confirmam a situação. Em uma das mensagens de voz, um rapaz alega que pegou o dinheiro, mas apenas para devolver a lotérica.

"Foi a lotérica que assaltaram. Até eu peguei dinheiro no meio da rua que os suspeitos deixaram cair. Eu devolvi para os taxistas e fomos entregar a lotérica", diz o rapaz não identificado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PM e a Polícia Civil (C). A reportagem aguarda retorno.