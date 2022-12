Suspeito de participar de mega-assalto em Araçatuba é preso no Pará

Elinelson Ferreira, conhecido pelo apelido de "Pinga", foi capturado pela Polícia Militar do Pará na tarde deste domingo (18) em Moju, região nordeste do Estado. Ele é apontado pelas autoridades como um dos maiores assaltantes a banco e carro-forte do país. A informação foi divulgada pelo governador Helder Barbalho por meio do Twitter. O acusado também é acusado de participar do mega-assalto e explosão de três agências bancárias em Araçatuba, cidade localizada no interior de São Paulo. O crime ocorreu na madrugada do dia 30 de agosto do ano passado.

O acusado seria encaminhado à Divisão de Repressão ao Crime Organizado ainda neste domingo, informou ainda Helder.

Confira o pronunciamento de Helder na íntegra:

"Elinelson Ferreira, vulgo "Pinga", um dos maiores assaltantes a banco e carro-forte do país. Ele teria participado do roubo em Araçatuba (SP), em 2021, que resultou na explosão de 3 bancos, e já estava sendo procurado há anos. O suspeito está sendo conduzido para a Divisão de Repressão ao Crime Organizado.”

Sobre o crime

Uma quadrilha fortemente armada invadiu três agências bancárias no centro de Araçatuba, durante a madrugada de 30 de agosto de 2021. Pedestres e motoristas foram feitos reféns e mantidos como escudos humanos. Pelo menos 20 homens invadiram o município, que fica distante 521 quilômetros da capital paulista, espalhando 100 quilos de explosivos pelas ruas.

Moradores filmaram os momentos de terror. Na época em que o roubo ocorreu, a PM de São Paulo contou que os suspeitos teriam planejado monitorar os agentes de segurança para efetuarem o crime. Base policiais e viaturas foram cercadas.

Um criminoso e um homem que estava dentro de um carro e filmava a ação dos bandidos morreram, segundo a PM.

Já neste ano, no dia 8 de setembro, um homem de 33 anos foi preso suspeito de financiar o assalto. Além dele, a mulher e outro homem foram detidos.

O suposto financiador revelou à polícia que a logística da invasão à cidade para os assaltos aos bancos custou R$ 600 mil. Outras três pessoas morreram durante a ação da quadrilha.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo, a investigação da Polícia Civil obteve informações de que o suspeito mantinha um padrão alto de consumo e ostentava veículos de luxo no Parque São Bento, um bairro da periferia de Sorocaba.