MADRUGADA DE TERROR: Bandidos invadem agências bancárias e fazem moradores reféns; há 3 mortos

O início desta segunda-feira (30), na região noroeste de São Paulo foi marcado pelo terror entre os habitantes. Uma quadrilha fortemente armada invadiu três agências bancárias no Centro de Araçatuba. Os criminosos fizeram pedestres e motoristas de reféns e que foram mantidos como escudos humanos. Ao menos três pessoas morreram durante o conflito. As informações são do G1 Rio Preto e Araçatuba.

De acordo com informações preliminares, após os assaltos ao banco, os suspeitos teriam abordado os moradores e feito de reféns, evitando um contra-ataque da polícia. Outros foram feitos de escudo humano e colocados em cima do carro dos bandidos. Veja:

De acordo com a Polícia Militar, bandidos também teriam planejado monitorar os policiais, cercado as bases da PM e as viaturas. Além de fechar ruas da cidade evitando a chegada dos agentes ao local do crime. Algumas lojas da região também foram danificadas e munições foram espalhadas pela região.

Segundo a Polícia Civil, pelo menos três pessoas morreram, sendo dois populares e um suspeito. A PM isolou algumas ruas da cidade e os moradores estão orientados a não saírem de casa até que a situação esteja controlada. Devido à gravidade das ações, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep) de São José do Rio Preto (SP) foi acionado para auxiliar no caso.