Shopping localizado na BR-316 é alvo de tentativa de assalto nesta quarta-feira (21), em Belém

Um assalto foi registrado na tarde desta quarta-feira (21) dentro de um shopping localizado no bairro de Castanheira, na rodovia BR-316, em Belém. De acordo com a Polícia Militar (PM), dois homens tentaram assaltar uma loja de transferência de dinheiro internacional, mas não conseguiram completar o crime. Os suspeitos fugiram e não foram localizados. Ninguém ficou ferido e nenhuma quantia em dinheiro foi roubada do estabelecimento.

A situação começou após uma mulher, que estava no estabelecimento, ter percebido o assalto. Ela supostamente gritou e saiu correndo. A dupla teria perseguido a moça e depois retornaram à loja para continuar o crime. Com a gritaria, eles fugiram.

Clientes e outros funcionário ficaram em pânico após toda situação.

Uma equipe do 27º Batalhão de Polícia Militar (27º BPM), se deslocou até o shopping para apurar toda ocorrência, mas não encontrou os suspeitos.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento para a assessoria do shopping e mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil (PC). A reportagem aguarda retorno.