Em Belém, homem armado entra em loja de shopping e sai com mochila cheia de celulares roubados 

O vídeo circula nas redes sociais, com a data do dia 7 deste mês de julho, e mostra o momento em que o assaltante aparece armado andando atrás do empregado, apontando a arma para as costas do rapaz. A ação em uma loja de um shopping center, de Belém, é rápida e termina em poucos minutos, com o ladrão saindo da loja, com a mochila cheia de telefones celulares roubados.

Pelas imagens, se vê que o funcionário leva o assaltante até às vitrines com os aparelhos celular. Um outro empregado da loja percebe a movimentação estranha e se aproxima do ladrão e do colega de trabalho, mas com a ameaça de um revólver em punho, nenhum dos funcionários esboça qualquer reação para imobilizar o ladrão, embora por várias vezes, o assaltante ande na frente dos trabalhadores.

Na frente da vitrine com os aparelhos, o ladrão joga a mochila, que tem nas costas, no chão e um dos funcionários se abaixa e coloca os aparelhos dentro da mochila até que a vitrine fica limpa, sem nenhum aparelho.

O curioso é que a loja tem outros clientes, tanto mulheres quanto homens. Alguns veem a movimentação do assaltante e saem de perto e não mais aparecem no campo de visão da câmera, que registrou tudo. Outras pessoas não se dão conta de que a loja está sendo assaltada e continuam observando mercadorias com tranquilidade.

O vídeo se encerra com o assaltante, com a mochila carregada de telefones roubados, levando um funcionário para os fundos da loja com a arma apontada para ele.