Fazendeiro reage a assalto e troca tiros com bandidos; vídeo

Nesta terça-feira (03), um fazendeiro que também é policial militar reagiu a uma tentativa de assalto e trocou tiros com bandidos na entrada de sua propriedade rural. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o policial militar, que não teve a identidade revelada, acompanhado da esposa e da filha de cinco anos, para o carro próximo a um portão as margens da BR-101 na cidade de Gandu, na Bahia. A esposa do PM desce e nesse momento uma caminhonete, volta de ré em direção ao casal.

Quando o policial percebe a ação dos bandidos, ele abre a porta do seu veículo, um dos criminosos já desce da caminhonete com a arma na mão, a esposa do policial também percebe e corre para o lado do marido que também atira. Ao perceber que a suposta vítima estava armada, o bandido corre em direção a caminhonete enquanto o policial continua atirando, o criminoso cai, levanta e vai em direção a picape que arranca de ré. Um dos bandidos foi baleado durante a troca de tiros.

Segundo a Comando da 60ª CIPM/Gandu, cinco homens estavam na caminhonete L-200, de cor prata. Todos foram localizados em um assentamento de Wenceslau Guimarães pela Polícia Militar.

Quatro homens, inclusive o ferido, foram detidos, enquanto o quinto conseguiu fugir pela plantação de cacau com uma das armas de fogo utilizada na tentativa de assalto.

O assaltante ferido foi encaminhado ao Hospital de Base, de Itabuna, enquanto os demais, os veículos e um revólver calibre 38, foram apresentados à Polícia Civil de Gandu. "O policial, sua esposa e sua filha, de apenas cinco anos, que estavam dentro do carro do PM, não foram atingidos e no momento passam por cuidados médicos para minimizar os impactos da ação criminosa. O Comando do CPRS e da 60ª CIPM estão prestando o apoio necessário às vítimas", diz em nota a 60ª CIPM.

(Luciana Carvalho, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de O Liberal.com).