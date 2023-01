Motorista de aplicativo morre após ser baleado no dia de seu aniversário: 'Sonho interrompido'

O motorista de aplicativo Júlio dos Santos Souza morreu no hospital nesta quarta-feira (11), após ter sido baleado por criminosos que tentavam roubar seu celular, em Salvador, na Bahia, na noite de ontem. Ele estava fazendo sua última corrida antes de voltar para casa, onde comemoraria o seu aniversário de 44 anos.

Segundo informações do portal “Correio 24 Horas”, os assaltantes estavam em uma moto e roubaram o celular do passageiro que Júlio levava em seu carro. Ao ver a ação, o homem tentou esconder seu celular. Neste momento, um dos assaltantes atirou, atingindo Júlio. Eles fugiram logo em seguida.

Em entrevista para a TV Bahia, o sobrinho de Júlio, Mailson, revelou que seu tio era natural do município de Irará (BA) e sonhava em voltar para sua cidade natal. Neste dia 10 de janeiro, o motorista completou 44 anos, e realizava a última corrida do dia antes de voltar para casa, onde iria comemorar seu aniversário com os familiares.

“A gente sai para trabalhar e não sabe se volta. Um sonho foi interrompido ontem por causa de um celular”, lamentou Mailson. O motorista de aplicativo deixou quatro filhos e sua esposa. O Departamento de Crimes Contra o Patrimônio investiga o caso.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)