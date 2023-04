PIS/Pasep: saiba a data e quem recebe o abono salarial em maio

Uma nova parcela de trabalhadores receberá o abono salarial do PIS/Pasep em maio. O quarto lote de pagamentos, que pode chegar a até um salário mínimo, deve receber um aumento.

Recebem o abono salarial do PIS/Pasep os trabalhadores que estão inscritos há pelo menos cinco anos em um dos programas e que receberam até dois salários mínimos no ano-base de 2021. Também é necessário que o cidadão tenha trabalhado ao menos 30 dias no ano utilizado como referência.

Calendário do abono salarial do PIS/Pasep em maio

Receberão o abono salarial em maio os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em julho ou agosto e servidores públicos com a inscrição do Pasep terminada em 4 ou 5. O pagamento, de até um salário mínimo, será realizado no dia 15 de maio.

Os trabalhadores inscritos no PIS recebem o abono salarial através da Caixa Econômica Federal, enquanto os servidores públicos inscritos no Pasep recebem o pagamento por meio do Banco do Brasil.

Aumento do abono salarial em maio

O abono salarial pode receber um aumento em maio. Isso se dá porque o pagamento do benefício está vinculado ao valor do salário mínimo, que será acrescido em R$18 no próximo mês. Caso o valor do abono seja alterado, ele poderá chegar a até R$1320.