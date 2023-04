PIS/Pasep: veja como sacar o abono salarial em 2023

O pagamento do abono salarial do PIS/Pasep já começou em 2023. O calendário de depósitos do benefício começou em fevereiro e seguirá até julho. Cerca de 23 milhões de trabalhadores recebem o abono salarial, que pode chegar a R$1302.

VEJA MAIS

Calendário do abono salarial do PIS/Pasep

O abono salarial é pago para trabalhadores da iniciativa privada e para servidores públicos. A Caixa Econômica Federal é responsável pelo PIS, e paga de acordo com o mês de aniversário do trabalhador, enquanto o Banco do Brasil executa os pagamentos do Pasep, com data de pagamento variando de acordo com o número de inscrição no programa. Veja as datas:

Calendário do PIS em 2023:

Nascidos em janeiro - 15/02/2023;

Nascidos em fevereiro - 15/02/2023;

Nascidos em março - 15/03/2023;

Nascidos em abril - 15/03/2023;

Nascidos em maio - 17/04/2023;

Nascidos em junho - 17/04/2023;

Nascidos em julho - 15/05/2023;

Nascidos em agosto - 15/05/2023;

Nascidos em setembro - 15/06/2023;

Nascidos em outubro - 15/06/2023;

Nascidos em novembro - 17/07/2023;

Nascidos em dezembro - 17/07/2023.

Calendário do Pasep em 2023

Final de inscrição em 0 - 15/02/2023;

Final de inscrição em 1 - 15/03/2023;

Final de inscrição em 2 - 17/04/2023;

Final de inscrição em 3 - 17/04/2023;

Final de inscrição em 4 - 15/05/2023;

Final de inscrição em 5 - 15/05/2023;

Final de inscrição em 6 - 15/06/2023;

Final de inscrição em 7 - 15/06/2023;

Final de inscrição em 8 - 17/07/2023;

Final de inscrição em 9 - 17/07/2023.

Como sacar o abono salarial do PIS/Pasep?

A CAIXA realiza o pagamento do abono salarial para os trabalhadores da iniciativa privada. O valor poderá ser movimentado através de um dos canais a seguir:

Conta-corrente, poupança ou Conta Digital caso o trabalhador seja cliente da instituição;

Conta poupança social digital, aberta automaticamente;

Em caixa eletrônico, casa lotérica ou correspondentes CAIXA Aqui, utilizando o cartão social e senha;

Em agências CAIXA, utilizando um documento original com foto.

Já o Banco do Brasil realiza o pagamento da seguinte forma:

Clientes do BB recebem em conta corrente ou poupança automaticamente;

Saque em agências utilizando documento original com foto;

Encaminhamento via TED para outras instituições financeiras.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)