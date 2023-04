PIS/Pasep: abono salarial é pago para mais de 4,6 milhões de trabalhadores

O terceiro lote de pagamentos do abono salarial do PIS/Pasep em 2023 foi depositado para os beneficiários na última segunda-feira (17). Ao todo, mais de 4,6 milhões de trabalhadores receberam o pagamento, que tem valor entre R$ 108,50 e R$ 1302.

VEJA MAIS

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o valor pago pelo Governo Federal ultrapassou R$ 4,7 bilhões. Receberam neste mês de abril:

Trabalhadores da iniciativa privada inscritos no PIS nascidos em maio ou junho;

Servidores públicos que tenham a inscrição do Pasep com dígito final em 3 ou 4.

Também receberam neste mês de abril parte dos trabalhadores que foram incluídos no pagamento do abono salarial após revisão de dados realizada pela Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência (Dataprev). No total, quase 1,4 milhão de trabalhadores tiveram o direito ao abono concedido após o reprocessamento.

Para consultar o recebimento do abono salarial, o trabalhador pode baixar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Ao abrir o programa, basta acessar a aba “Benefícios” e depois escolher a opção “Abono Salarial”, onde terá informações sobre valor, dia e banco de recebimento.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)