PIS/Pasep: terceira parcela do abono salarial é paga nesta segunda (17); veja quem recebeu

Milhões de trabalhadores receberam nesta segunda-feira, 17 de abril, o abono salarial do PIS/Pasep. O valor do benefício varia de acordo com o número de meses trabalhados no ano-base de 2021. O depósito foi feito para os cidadãos já incluídos no calendário oficial do abono e para aqueles que tiveram pagamento reconhecido após revisão de dados realizada pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev).

VEJA MAIS

No total, cerca de 22,9 milhões de trabalhadores devem receber o abono salarial em 2023. O pagamento ficará disponível até o dia 28 de dezembro. Já receberam o pagamento os cidadãos nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril, além dos servidores públicos com inscrição do Pasep com dígito final 0 ou 1. Veja quem recebeu neste mês de abril:

Quem recebeu o abono salarial do PIS/Pasep em abril?

Receberam o abono salarial nesta segunda-feira (17) os trabalhadores nascidos em maio e junho, além dos servidores públicos que têm inscrição do Pasep com final em 2 ou 3. Também foi depositado o valor para aqueles trabalhadores que receberiam o benefício em meses anteriores mas foram incluídos no pagamento após o reprocessamento realizado pelo Dataprev.

Qual o valor do abono salarial do PIS/Pasep em 2023?

O valor do pagamento do abono salarial varia de acordo com o número de meses trabalhados no ano-base de 2021. O pagamento máximo é de R$1302, valor do salário mínimo em 2023. Veja a tabela de pagamento do abono salarial:

Um mês trabalhado - R$108,50;

Dois meses trabalhados - R$217;

Três meses trabalhados - R$325,50;

Quatro meses trabalhados - R$434;

Cinco meses trabalhados - R$542,50;

Seis meses trabalhados - R$651;

Sete meses trabalhados - R$759,50;

Oito meses trabalhados - R$868;

Nove meses trabalhados - R$976,50;

Dez meses trabalhados - R$1085;

Onze meses trabalhados - R$1.193,50;

Doze meses trabalhados - R$1302.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)