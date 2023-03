PIS/Pasep: novo grupo receberá abono retroativo em abril; veja quem tem direito

Após um reprocessamento realizado pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), milhões de trabalhadores brasileiros que não receberam o abono salarial do PIS/Pasep em fevereiro e março terão acesso ao valor em abril.

De acordo com o calendário oficial do abono, que tem como ano-base 2021, o pagamento a ser realizado em abril é voltado para os trabalhadores do PIS nascidos em maio e junho, e para os servidores públicos que têm a inscrição do PASEP terminada em 2 ou 3.

Apesar disso, os trabalhadores nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril e servidores públicos com dígito final da inscrição em 0 ou 1 também receberão o abono salarial caso sejam aprovados no reprocessamento do Dataprev. O resultado da análise ficará disponível a partir do dia 5 de abril e poderá ser consultado no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.

Devem receber o abono salarial após o reprocessamento os trabalhadores que não foram pagos no mês correto pelos motivos a seguir:

Ter mais de uma inscrição no PIS/Pasep;

Divergência de dados declarados pelos empregadores e dados da Receita Federal.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)