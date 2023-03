PIS/Pasep: veja o calendário do abono salarial em abril

O pagamento do abono salarial do PIS/Pasep segue o calendário neste mês de abril, desta vez para os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em maio e junho e para servidores públicos com inscrição do Pasep terminada em 3 ou 4.

O pagamento do abono salarial é referente ao ano-base de 2021, com distribuição no valor de um salário mínimo. Somente em março, cerca de 3,5 milhões de trabalhadores receberão o benefício.

Dia do pagamento do abono salarial do PIS/Pasep em abril

O pagamento da próxima parcela do abono salarial será realizado no dia 17 de abril. O trabalhador que deseja consultar se tem direito ao benefício pode baixar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.

Quem tem direito ao PIS/Pasep

Para receber o abono salarial do PIS/Pasep, é necessário que o trabalhador cumpra alguns requisitos. São eles:

Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base em questão (o pagamento de 2023 é referente ao ano-base 2021);

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter remuneração mensal inferior a dois salários mínimos no ano-base;

Ter os dados informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)