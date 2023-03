PIS/Pasep: veja cinco dicas de como gastar o abono salarial

O abono salarial do PIS/Pasep representa um dinheiro extra que auxilia bastante as famílias brasileiras todos os anos. O pagamento varia entre R$108,50 e R$1302, dependendo da quantidade de meses trabalhados no ano-base.

Tem direito ao benefício os brasileiros cadastrados no PIS/Pasep por pelo menos cinco anos e que recebiam no máximo dois salários mínimos no ano-base. Por representar uma renda extra, o abono salarial pode ser utilizado com inteligência, como forma de desafogar as dívidas, no lazer ou até mesmo em serviços ou reformas necessárias.

Veja cinco dicas de como usar o abono salarial da melhor maneira:

1 - Pagar dívidas

Se você possui dívidas em atraso, utilizar o abono salarial para quitá-las pode ser uma ótima opção. Além de evitar o acúmulo de juros, você se livra de uma preocupação financeira.

2 - Investir em qualificação

Utilizar o abono salarial para investir em qualificação profissional pode ser uma excelente ideia. Cursos e treinamentos podem ajudar a melhorar suas habilidades e aumentar suas chances de conseguir um emprego melhor.

3 - Fazer uma reserva financeira

Guardar uma parte do abono salarial em uma conta poupança pode ser uma boa estratégia para eventuais emergências. Ter uma reserva financeira é fundamental para lidar com imprevistos.

4 - Realizar uma compra planejada

Se você está precisando de algum produto ou serviço, utilizar o abono salarial para realizar uma compra planejada pode ser uma boa opção. Planeje-se e escolha algo que realmente precisa e que caiba em seu orçamento.

5 - Investir em lazer e cultura

Usar o abono salarial para investir em lazer e cultura também é uma possibilidade. Você pode assistir a uma peça de teatro, visitar um museu, ir ao cinema ou até mesmo fazer uma viagem curta. O importante é aproveitar o momento e relaxar.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)