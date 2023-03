PIS/Pasep de 1971 a 1988: veja como consultar na Caixa as cotas antigas

Um ofício da Defensoria Pública da União (DPU) publicado em setembro de 2022 solicitou que a Caixa ampliasse a divulgação das cotas antigas do PIS/Pasep destinadas a cidadãos que trabalharam de carteira assinada ou como servidores públicos entre 1971 e 1988.

VEJA MAIS

De acordo com a DPU, cerca de R$23,7 bilhões em cotas do PIS/Pasep ainda poderiam ser recebidas pelos trabalhadores. Caso os valores não sejam sacados em até cinco anos, eles serão considerados “abandonados” e se tornarão propriedade da União.

Saiba como consultar o PIS/Pasep de 1971 a 1988 pela Caixa

A consulta das cotas antigas do PIS/Pasep pode ser realizada no aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ou em uma agência da Caixa, utilizando um documento de identificação.

O que é o abono do PIS/Pasep?

O abono salarial do PIS/Pasep é um benefício concedido aos trabalhadores que recebem até dois salários mínimos por mês e que estão cadastrados no Programa de Integração Social (PIS) ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). O objetivo do abono é garantir uma complementação de renda aos trabalhadores de baixa renda, ajudando a diminuir as desigualdades sociais.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)