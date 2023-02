PIS/Pasep: mais de 2,7 milhões podem ter direito ao abono após reprocessamento do Dataprev

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) realizou um novo processamento do abono salarial de ano-base 2021. Cerca de 2,7 milhões de trabalhadores podem ser beneficiados com a medida.

O reprocessamento foi solicitado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pode dar direito ao benefício aos milhões de trabalhadores impactados por divergências de dados, como múltiplas inscrições no PIS/Pasep declarada por empregadores e também por diferenças encontradas na Receita Federal.

A nova etapa já foi iniciada e os trabalhadores terão acesso aos resultados a partir do dia 5 de abril, com pagamentos que serão realizados nos meses de maio e junho.Trabalhadores que receberiam o abono em fevereiro ou março terão direito ao benefício já no dia 17 de abril. O pagamento do abono salarial ano-base 2021 já foi iniciado pelo Governo Federal, com início no último dia 15 de fevereiro.

Consulta do PIS/Pasep

Os trabalhadores que desejam consultar o valor do abono salarial, a data de pagamento e o banco em que ele será depositado, podem realizar essa ação através de diversos canais.

Pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital

Baixar ou atualizar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital;

Acessar a aba “Benefícios”;

Selecionar a opção “Abono Salarial”.

Outros canais de consulta

O trabalhador pode encontrar mais informações sobre o abono salarial através da central Alô Trabalho, pelo telefone 158, ou através de e-mail para a Superintendência Regional do Trabalho de seu estado.

Quem tem direito ao PIS/Pasep

Para receber o abono salarial do PIS/Pasep, é necessário que o trabalhador cumpra alguns requisitos. São eles:

Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base em questão (o pagamento de 2023 é referente ao ano-base 2021);

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter remuneração mensal inferior a dois salários mínimos no ano-base;

Ter os dados informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais.

Qual o valor do PIS/Pasep

O valor do abono salarial do PIS/Pasep pode variar de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano-base, sendo que seu valor máximo é de um salário mínimo vigente. O valor é dividido em 12 vezes, e cada mês trabalhado corresponde a uma parcela que será recebida pelo trabalhador. Confira os valores por quantidade de meses de exercício:

Um mês trabalhado - R$108,50;

Dois meses trabalhados - R$217;

Três meses trabalhados - R$325,50;

Quatro meses trabalhados - R$434;

Cinco meses trabalhados - R$542,50;

Seis meses trabalhados - R$651;

Sete meses trabalhados - R$759,50;

Oito meses trabalhados - R$868;

Nove meses trabalhados - R$976,50;

Dez meses trabalhados - R$1085;

Onze meses trabalhados - R$1.193,50;

Doze meses trabalhados - R$1302.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)