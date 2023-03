PIS/Pasep: Mais de 3,7 milhões de trabalhadores receberam o abono salarial na última quarta (15)

O segundo lote do abono salarial do PIS/Pasep foi pago aos trabalhadores brasileiros no último dia 15 de março. Mais de 3,7 milhões de trabalhadores receberam o benefício, que varia entre R$ 108,50 e R$ 1.302, dependendo da quantidade de meses trabalhados no ano-base de 2021.

Ao todo, 3.714.180 trabalhadores receberam o abono salarial do PIS/Pasep, sendo que:

Trabalhadores da iniciativa privada, nascidos em março e abril , receberam o PIS pela Caixa. Um total de 3.459.844 pessoas.

, receberam o PIS pela Caixa. Um total de pessoas. Servidores públicos, com dígito final da inscrição do PASEP em 1, recebem pelo Banco do Brasil. São 254.336 trabalhadores.

O valor total pago no segundo lote do abono salarial é de quase R$ 3,7 bilhões. Para receber o benefício, é necessário estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter recebido no máximo dois salários mínimos no ano-base.

Quem tem direito ao abono salarial do PIS/Pasep?

O abono salarial do PIS/Pasep é um benefício destinado aos trabalhadores que atendem a determinados critérios, como ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base, receber até dois salários mínimos e estar inscrito no programa há pelo menos cinco anos.

Como calcular o valor do abono salarial do PIS/Pasep?

O valor do abono salarial do PIS/Pasep é calculado com base no número de meses trabalhados no ano-base e no valor do salário mínimo vigente na data do pagamento. Por exemplo, se o trabalhador trabalhou por seis meses no ano-base e o salário mínimo vigente é R$ 1.302, o valor do abono será de R$ 651.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)