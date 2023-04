PIS/Pasep: saiba como consultar a data de pagamento e o valor do abono salarial

Todos os anos, milhões de trabalhadores brasileiros recebem o abono salarial do PIS/Pasep. O pagamento de até um salário mínimo segue calendário próprio, que neste ano começou em fevereiro e seguirá até julho. Trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que têm direito ao abono salarial podem conferir o valor e a data de pagamento pelo através de diversos canais.

Tem direito ao abono salarial trabalhadores inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos. Também é necessário ter tido remuneração mensal média de até dois salários mínimos e ter trabalhado no mínimo trinta dias no ano-base considerado para a apuração. Em 2023, o ano-base considerado para o pagamento do abono salarial é 2021.

Como consultar o valor e data de pagamento do abono salarial do PIS/Pasep?

Os trabalhadores podem realizar a consulta do abono salarial do PIS/Pasep através do Portal Emprega Brasil e também pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

Como consultar o abono salarial pelo Portal Emprega Brasil?

Acesse o site do Portal Emprega Brasil;

Entre na sua conta utilizando CPF e senha cadastrados no gov.br;

Clique na opção “Abono salarial”.

Como consultar o abono salarial pelo aplicativo CTPS Digital?

Baixe o aplicativo CTPS Digital;

Entre utilizando CPF e senha cadastrados no gov.br;

Clique nas três barras localizadas no canto inferior direito;

Escolha a opção “Benefícios”;

Clique em “Abono Salarial”.

