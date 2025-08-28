Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Perito policial saca arma em reunião de condomínio de luxo e causa confusão

Segundo testemunhas, o desentendimento ocorreu na sala de reuniões do condomínio, em que o tópico principal era a segurança no empreendimento

Gabrielle Borges
fonte

Homem com pistola causou pânico nos moradores do imóvel (Reprodução)

Gustavo José Politzer Telles, de 48 anos, perito criminal de classe especial provocou pânico e causou confusão em um condomínio de luxo de São Paulo onde mora ao sacar uma arma de fogo durante discussão com um empresário. Em um vídeo capturado pelas câmeras de segurança do prédio, ele aparece diante de diversos vizinhos empunhando sua pistola em meio a uma reunião de condomínio em que o tópico principal era a segurança no empreendimento.

VEJA MAIS

image Homem mata ex-mulher, atira na família e tira própria vida, em SP
Além de tirar a vida da ex-namorada, o homem ainda disparou contra o marido e a filha dela.


image Homem atira e fere réu que estava sendo julgado pela morte do pai do atirador
Agressor acompanhava o julgamento quando partiu para cima do réu, que levou também coronhadas


image Paciente em surto psicótico atira em enfermeira após cirurgia
Homem é policial civil aposentado; vítima passa bem

Segundo testemunhas, o desentendimento ocorreu na sala de reuniões do condomínio, cujos apartamentos são avaliados entre R$ 3 milhões e R$ 5 milhões. O imóvel fica na região do Campo Belo, zona sul paulistana, para onde a Polícia Militar foi acionada logo após o incidente. Antes da chegada das autoridades, Gustavo Telles havia saído do condomínio.

Ele retornou ao local quando os militares não estavam mais por perto, mas foi surpreendido por uma equipe da Corregedoria da Polícia Civil, que confiscou sua arma. Os moradores do imóvel chegaram a aplaudir os policiais quando o armamento foi entregue.

Gustavo foi encaminhado à sede da Corregedoria, no centro, onde permaneceu em silêncio até ser liberado. O caso foi registrado como constrangimento ilegal.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

armamento

posse de arma

confusão em condomínio
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Seleção feminina bate Porto Rico e avança em 1º do grupo no Mundial de vôlei

26.08.25 11h13

Lula reage a Trump e defende mundo livre de imposições: 'Nenhum país combate crime sozinho'

25.08.25 18h52

OBVIEDADE

Indireta para Neymar? Ancelotti avisa que 'Estar 100% é critério muito importante'

Ancelotti foi categórico ao dizer que ninguém está descartado.

25.08.25 16h58

COP-30

Brasil alcança menor registro de focos de incêndio nos últimos 12 anos

Em comparação com o ano passado, o número de queimadas na Amazônia caiu de 30 mil para 7 mil casos

25.08.25 16h48

MAIS LIDAS EM BRASIL

PEDIDO DE SOCORRO

Mulher vítima de sequestro e estupro salta do carro e pede socorro ao ver viatura da PM

Vítima de 28 anos foi mantida em cárcere e estuprada pelo ex-companheiro em Minas Gerais. Homem de 35 anos foi preso em flagrante após tentativa de impedir fuga.

27.08.25 21h30

REPATRIAÇÃO

Paraense que se juntou ao Estado Islâmico retorna ao Brasil após nove anos

Em abril de 2016, Karina saiu de casa dizendo que faria um trabalho da faculdade e desapareceu

27.08.25 17h36

CASOS DE FAMÍLIA

Mãe é flagrada com marido da própria filha no banheiro: "Tentei evitar, a culpa é dele"

A filha traída compartilhado as imagens nas redes sociais e narrou o momento do flagrante

20.02.24 0h57

CONFUSÃO

Perito policial saca arma em reunião de condomínio de luxo e causa confusão

Segundo testemunhas, o desentendimento ocorreu na sala de reuniões do condomínio, em que o tópico principal era a segurança no empreendimento

28.08.25 11h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda