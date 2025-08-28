Perito policial saca arma em reunião de condomínio de luxo e causa confusão

Gustavo José Politzer Telles, de 48 anos, perito criminal de classe especial provocou pânico e causou confusão em um condomínio de luxo de São Paulo onde mora ao sacar uma arma de fogo durante discussão com um empresário. Em um vídeo capturado pelas câmeras de segurança do prédio, ele aparece diante de diversos vizinhos empunhando sua pistola em meio a uma reunião de condomínio em que o tópico principal era a segurança no empreendimento.

VEJA MAIS



Segundo testemunhas, o desentendimento ocorreu na sala de reuniões do condomínio, cujos apartamentos são avaliados entre R$ 3 milhões e R$ 5 milhões. O imóvel fica na região do Campo Belo, zona sul paulistana, para onde a Polícia Militar foi acionada logo após o incidente. Antes da chegada das autoridades, Gustavo Telles havia saído do condomínio.

Ele retornou ao local quando os militares não estavam mais por perto, mas foi surpreendido por uma equipe da Corregedoria da Polícia Civil, que confiscou sua arma. Os moradores do imóvel chegaram a aplaudir os policiais quando o armamento foi entregue.

Gustavo foi encaminhado à sede da Corregedoria, no centro, onde permaneceu em silêncio até ser liberado. O caso foi registrado como constrangimento ilegal.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.