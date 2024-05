Homem mata ex-mulher, atira na família e tira própria vida, em SP

Na noite da última terça-feira (28/05), um homem tirou a própria vida após matar ex-namorada, em São Paulo. O crime aconteceu na casa da vitima, localizada na rua Lucio Mauro Vidal, em adianta Cruz das Palmeiras, interior do estado. Além de tirar a vida da ex-companheira, o homem ainda disparou contra o marido e a filha dela.

A vítima foi identificada como Adriana Gabrieli, de 24 anos. Segundo informações da Polícia Civil (PC), Gabrieli estava em casa quando o criminoso invadiu e atirou contra ela. Em seguida, fez disparos no atual marido dela e na filha do casal, de 4 anos. Após isso, ainda no local, o homem cometeu suicídio.

O homem e a criança foram socorridos e levados ao hospital da cidade. Ainda não se tem mais informações sobre o estado de saúde da dupla. A Delegacia Seccional de Casa Branca cuida do caso, que foi registrado como feminicídio, suicídio e tentativa de homicídio.

O velório da vítima será nesta quarta-feira (29/05) e o enterro será no Cemitério Municipal de Santa Cruz.

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em OLiberal.com)