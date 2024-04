Homem atira e fere réu que estava sendo julgado pela morte do pai do atirador

Um tumulto interrompeu um julgamento no Fórum de São José do Belmonte, no Sertão pernambucano, quando um homem atirou e feriu o réu, alvo dos disparos, conforme mostram imagens das câmeras de segurança. O incidente ocorreu em 29 de novembro de 2023, no Fórum Dr. Geraldo Sobreira de Moura, mas as imagens só foram divulgadas na segunda-feira (1º). Segundo a Polícia Militar, o caso foi registrado como tentativa de homicídio. O homem ferido estava sendo julgado pela acusação de ter matado o pai do atirador.

No vídeo, é possível observar o atirador sentado ao lado de uma mulher, aparentemente acompanhando o julgamento. Repentinamente, ele se levanta, se dirige ao réu e dispara contra ele. A mulher tenta detê-lo, puxando-o pela camisa na tentativa de evitar o crime.

Assim que os tiros são ouvidos, o réu tenta se proteger, correndo pelo espaço do tribunal. As pessoas presentes começam a fugir em pânico, incluindo testemunhas, advogados e o juiz, que tentam se abrigar da violência.

Além dos disparos, o agressor também agride o réu com coronhadas na cabeça, conforme mostram as imagens das câmeras de segurança. Até o momento, não havia confirmação se os ferimentos do réu foram causados pelos tiros ou pelas coronhadas.

O atirador foi detido em flagrante, e a polícia apreendeu um revólver calibre 38 com ele. Enquanto isso, o réu, o único ferido no ataque, foi levado ao Hospital de Serra Talhada para receber tratamento médico.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) informou em nota que o réu, Francisco Cleidivaldo Mariano de Moura, está vivo e solto, enquanto o julgamento não foi reagendado. Cristiano Alves Terto, identificado como o atirador, está sob custódia aguardando julgamento pela tentativa de homicídio.