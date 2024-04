Policial chuta e joga armário em cima de cadeirante durante abordagem; vídeo

Um policial foi flagrado chutando e em seguida jogando um armário de louças em cima de um cadeirante durante abordagem na cidade Piracicaba, em São Paulo. O caso aconteceu na tarde da última segunda-feira (1º), no bairro Cantagalo e foi filmado por moradores locais. Assista:

Inicialmente, o vídeo mostra um jovem sentado na calçada sendo agredido com um cassetete por um policial e tendo uma arma em sua mira por outro. Em seguida, o homem levanta e entra em sua casa e é seguido pelos agentes.

Dentro da residência, os policiais persistem em agredir o homem. Um idoso que está em uma cadeira de rodas, pai do rapaz, indaga os agentes questionando a razão da abordagem e pedindo para que eles parem as agressões.

A confusão se mantém e um dos policiais se aproxima do cadeirante, que empurra o agente. Em resposta, o policial chuta o homem com deficiência e joga o armário sobre ele.

VEJA MAIS

PM aponta 'atitude suspeita' de jovem e hostilização de familiares

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROCAM) que aparecem no vídeo realizavam um procedimento de patrulha na região quando perceberam o homem em "atitude suspeita". Ao abordarem o jovem, ainda segundo o órgão militar, ele teria saído de dentro da comunidade Cantagalo e ido em direção à equipe. As informações são do portal CNN.

“Ordenado a se afastar da abordagem, este indivíduo desobedeceu à ordem legal, proferiu palavras ofensivas e adotou postura agressiva contra as equipes, resultando em um confronto físico. Os policiais utilizaram meios de contenção, mas o indivíduo continuava a resistir e tentou se evadir”, diz a nota da PM.

A PM disse ainda que familiares do homem tentaram interferir na ação, hostilizando a equipe e fazendo com que fosse preciso o uso da força física para garantir a segurança dos policiais e conseguirem efetuar a prisão do indivíduo.

Vítima diz que PMs invadiram sua casa

Segundo o advogado da família, José Luiz, um boletim de ocorrência contra os policiais foi registrado nesta terça-feira (2). Segundo o representante, o cadeirante visto nas imagens disse que seu filho não havia feito algo errado e, mesmo assim, foi agredido dentro de sua casa. O idoso afirma ainda que os policiais invadiram sua casa.

O advogado argumenta que os policiais agiram de forma contrária à lei. Segundo a Polícia Militar, posteriormente, com o auxílio da Força Tática, o jovem foi levado ao pronto-socorro da Vila Cristina.

“Importante ressaltar que, por meio da unidade responsável pelo policiamento em Piracicaba, assim que recebemos as imagens do fato, foi instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM), para apurar todas as circunstâncias da ocorrência”, completa a nota.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) declarou que o caso foi registrado como desacato e desobediência no plantão da Delegacia Seccional de Piracicaba e que a PM abriu um inquérito para investigar a conduta dos policiais.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com Vanessa Pinheiro)