Resgate de jacaré 'fake' mobiliza Corpo de Bombeiros e Polícia em condomínio

Equipes da Polícia Militar de Meio Ambiente e do Corpo de Bombeiros foram acionados, na madrugada desta segunda-feira (1º), para resgatar um jacaré de aproximadamente um metro de comprimento, em Vespasiano, na Grande Belo Horizonte. Porém, tudo não passou de uma grande confusão. O bicho encontrado no jardim de um condomínio era uma réplica do animal, feita de plástico, pelo biólogo Adriano Marques de Souza, dono de uma empresa de réplicas de animais para fins científicos.

Em entrevista ao G1 Minas Gerais, Adriano explicou que fez o jacaré para deixar na decoração do jardim do condomínio em que vive e avisou vizinhos e funcionários do condomínio. No entanto, o vigilante que estava de plantão na madrugada não sabia da nova decoração do jardim. Ao ver o animal, avisou a Polícia Militar do Meio Ambiente, que chamou o Corpo de Bombeiros.

Os militares perceberam que se tratava de um enfeite durante a captura a ocorrência foi finalizada.