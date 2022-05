População pede que autoridades capturem leão solto em cidade, mas era uma sacola

Moradores da cidade de Kiangua, no Quênia, ficaram assustados depois que viram um leão atrás de uma casa. Após diversas denúncias, o Serviço de Vida Selvagem do país atendeu rapidamente o chamado e começou o processo para tirar o animal do local sem ferir ninguém. Porém, logo os agentes perceberam que tratava-se de um grande engano. As informações são do G1 Mundo.

Sacola que causou toda a confusão (Foto: Kenya Wildlife Service/Reprodução / Via G1 Mundo)

O que a população pensou ser um leão, era uma bolsa de mercado pintada com a cara do felino estampada. "Apesar de ser um alarme falso, elogiamos o público por acionar um alarme para mitigar um possível conflito", disse a equipe de resgate.

Os agentes fotografaram o objeto e relatara a situação na conta de Facebook do Serviço de Vida Selvagem.