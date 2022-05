‘Leão' assusta moradores de uma vila e desfecho inusitado do 'resgate' viraliza na web

A presença de um “leão” causou momentos de pânico nos moradores da vila de Muritibi, em Meru, no Quênia, na madrugada desta quinta-feira (5). O “suposto” animal estaria escondido entre as folhagens de um jardim, e agentes que cuidam de ‘Vida Selvagem’ foram acionados para resgatar o felino, mas ao chegar ao local se depararam com um desfecho inusitado do caso.

De acordo com um relato publicado no Facebook de um morador, ninguém quis se aproximar do jornal até que as autoridades chegassem para realizar o resgate do bicho. Mas, bastou que os agentes chegassem para constatar, que na verdade, era apenas uma sacola de supermercado, que tinha uma estampa de leão. Confira registros do ocorrido:

Momentos em que os moradores perceberam que trata-se de uma sacola com a estampa do animal (Reprodução/ Redes sociais)

Apesar da situação inusitada, um porta-voz do Serviço de Vida Selvagem confirmou o incidente a um jornal queniano.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)