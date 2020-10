Após homem cair de prédio, Bombeiros são acionados e encontram vítima bebendo

Equipes de resgate foram acionadas na madrugada deste domingo (18), quando um rapaz caiu da janela de um edifício de dois andares localizado na Rua Alfredo Bufren, no centro histórico de Curitiba.

De acordo com informações dos bombeiros, o jovem havia brigado com a esposa e se hospedou em um hotel. As equipes chegaram no local e tiveram bastante trabalho para acessar a vítima, que estava caída no fundos de uma empresa de couro.

Ao chegar onde o rapaz estava, os profissionais encontraram uma situação inusitada quando foram resgatá-lo , o homem estava sentado bebendo uma carote.

Apesar do susto ele saiu praticamente ileso e recebeu atendimento do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate).