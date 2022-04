Homem sofre convulsões e duas paradas cardíacas após pisar em peixe-leão

Um homem deu entrada em um hospital com convulsões e sofreu duas paradas cardíacas após encostar nos espinhos de um peixe-leão, na Praia de Bitupitá, em Barroquinha (CE), na última quinta-feira (21).

Francisco Mauro da Costa Albuquerque, de 24 anos, relatou sofrer com dores, convulsões e febre. Inicialmente, ele foi liberado, mas precisou retornar ao hospital por conta das fortes dores que não passavam. O motorista Marcelo Torres foi quem socorreu Francisco.

"Fiz o trajeto que dura 28 minutos em 19 minutos, por conta da dor do rapaz. Tão grande que não deixava ele falar. Na segunda vez que ele foi ao hospital, chegou convulsionando", disse Torres, ao jornal O Globo.

Peixe-leão

Originária do Indo-Pacífico, a espécie está sendo monitorada no Brasil há pelo menos um mês. O animal foi avistado pela primeira vez por pescadores em março deste ano, em Camocim, Acaraú, Praia do Preá e Jericoacoara.

O peixe representa uma ameaça para os animais nativos e não possui predadores na região, o que acelera a reprodução, informa o "CETV 2ª Edição", da TV Verdes Mares, afiliada da Globo no Ceará.

Já foram capturados 38 peixes-leões em Noronha desde que foram avistados. Ao todo, 60 aparições foram relatadas, o que significa que podem estar vivendo outros 22 peixes no local. O professor Marcelo Soares, pesquisador do Labomar, afirma que o peixe é uma ameaça ao litoral brasileiro.

"Além disso, por sobreviverem em diferentes habitats e alcançarem grandes profundidades [de 1 metro a 100 metros], o manejo das populações invasoras é difícil", pontuou.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)