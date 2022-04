Conheça a espécie de bagre descoberta no Brasil com nome de herói

As águas da bacia do Rio Xingu, no planalto do Mato Grosso (MT), tem um morador inusitado com nome de herói da Marvel. Trata-se de um bagre, de pequena estatura, que foi divulgada no catálogo da instituição de proteção de peixes de água doce, Shoal Conservation.

A espécie foi classificada como “Hopliancistrus Wolverine”, por conta de três garras escondidas em cada guelra. Elas são acionadas próximo a predadores. O animal foi descoberto em 1989 e tinha como espécie 'Hopliancistrus tricornis, mas os pesquisadores avaliaram a espécie tricornis, o que gerou cinco espécies distintas, uma delas é o ‘Wolverine’.



Qual a rotina do peixe ‘wolverine’?

Esse bagre se alimenta especificamente de algas e plantas ribeirinhas, mas a população precisa ter calma na hora de tratar e manusear o pescado, já que as garras podem machucar.

Há outros peixes com nomes de heróis?

Além do ‘wolverine’ do Brasil, em 2019 foi descoberto o peixe ‘Cirrhilabrus wakanda’, na costa de Zanzibar, próxima à Tanzânia. Há também o 'Humorolethalis sergius', também chamado de 'mosca deadpool’, isso porque o animal tem cores preta e vermelha, parece as do personagem em quadrinhos e filmes.