cliente descobre que peixe servido em restaurante estava vivo ao atacar hashi

Quem nunca fez a piada "parece que está vivo" ao derrubar acidentalmente parte da comida de dentro do prato? Mas, no Japão, o cliente de um restaurante da cidade de Yanagawa, viveu essa situação literalmente. E não ficou só nisso, ele também fez o registro da cena.

VEJA MAIS

Identificado apenas pelo nome de perfil como Takahiro, ele compartilhou o fato no Instagram e o vídeo acabou viralizando. Nele aparece um prato do que parecem ser uns peixes de pele quase transparentes acompanhados de uma salada. Na legenda, o consumidor ainda chega a ironizar o frescor do menu: "Almoço em Yanagawa".

O vídeo foi postado em 16 de fevereiro, mas só agora ganhou as redes sociais. Internautas de várias nacionalidades deixaram comentários sobre o flagrante. "Credo, é de comer isso?", questionou um brasileiro. Outro aproveitou para zoar: "Quer algo mais fresco que isso?"

Ainda não se sabe se a "iguaria"é de fato comida 'in natura', da forma como foi mostrada no vídeo, ou se realmente faltou um preparo adequado do peixe. O fato é que a reação dos internautas comprova que poucos estariam dispostos a encarar o cardápio.