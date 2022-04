Homem engole espinha de peixe e morre 17 dias depois

O idoso Carlos Antônio Gonçalves, 61 anos, morreu no início deste sábado (16), quando completou 17 dias após ele engolir uma espinha de peixe. A morte foi constatada na Santa Casa de Campo Grande (MS) e o caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Centro. As informações são do portal Campo Grande News.

A esposa do homem, que não teve a identidade divulgada, registrou um boletim de ocorrência sobre a morte. Ela afirma que Carlos engoliu uma espinha de peixe durante o jantar, no dia 30 do mês passado. No entanto, ele não se preocupou. Somente após alguns dias, ele começou a ter sintomas como dor e vômito com sangramento.

O idoso procurou uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) apenas na terça-feira (12), quando ficou internado e, no dia seguinte, foi levado à Santa Casa para fazer endoscopia. Após realizar o procedimento, recebeu alta na sexta-feira (15).

De volta para casa, o idoso disse aos familiares que estava se sentindo bem. No entanto, durante a noite, ele passou mal novamente, foi levado à UPA e transferido para Santa Casa, onde faleceu. O óbito foi constatado na madrugada, às 2h37 deste sábado.