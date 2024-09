Orkut vai voltar? Fundador da rede social revela planos de retorno com nova roupagem

O Orkut, uma das redes sociais mais queridas dos anos 2000, pode estar prestes a voltar. O fundador da plataforma, o engenheiro turco Orkut Büyükkökten, revelou durante o evento "Rio Innovation Week", realizado no início de agosto, que está trabalhando no relançamento do site. Em entrevista, Büyükkökten afirmou que o retorno do Orkut é um desejo de muitas pessoas, especialmente pela saudade das comunidades engraçadas que fizeram sucesso na época. As informações são do G1.

A plataforma, que foi desativada em 2014, deixou lembranças marcantes para os brasileiros, com comunidades como "Eu Odeio Acordar Cedo" e "Eu Amo Minha MÃE!" movimentando milhões de usuários.

Büyükkökten destacou que o principal diferencial do Orkut era a criação de laços entre pessoas com interesses em comum, algo que ele acredita ter se perdido nas redes sociais atuais. "Acho que todos nós queremos algo como o Orkut de volta. As pessoas se lembram das comunidades que construíram e se lembram do espírito autêntico. Acho que nunca houve um momento melhor para trazer essa experiência autêntica de volta ao mundo porque as redes sociais se transformaram em mídia social", criticou.

"Em vez de conectar pessoas, criar comunidades, [as redes sociais atuais] são sobre profissionais de marketing, corporações e influenciadores. E como todo mundo, eu adoraria que o Orkut voltasse em breve", disse Büyükkökten.

O fundador ressaltou que está trabalhando para que o retorno do Orkut seja em breve, mas não revelou uma data exata. Desde 2022, o site oficial do Orkut foi reativado, com uma mensagem em inglês e português sugerindo que "algo novo estava sendo construído"

"Se você pensar no 'orkut.com', era tudo sobre unir as pessoas e eu sei que o que nos une é o que temos em comum. Então, no Orkut, todos tiveram conversas maravilhosas sobre coisas que amavam e compartilharam, riram e se divertiram muito", afirmou.

