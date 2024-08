Como recuperar fotos do Orkut? Veja passo a passo para resgatar as imagens na rede social

O Orkut foi uma das primeiras redes sociais que dominou a internet no início dos anos 2000. Desativada em 2014, a plataforma ainda traz nostalgia e memórias para seus milhões de antigos usuários.

Recentemente, vídeos em redes sociais como TikTok e X têm viralizado com tutoriais sobre como encontrar antigas fotos postadas no Orkut. Veja o passo a passo para ajudar você a recuperar essas memórias:

Como posso recuperar minhas fotos no Orkut?

- Primeiramente, você precisa lembrar das informações de login do Orkut, ou seja, seu e-mail e senha utilizados na plataforma;

- Em seguida, faça login no Google Fotos ou no Gmail utilizando o e-mail e senha que você usou no Orkut. O e-mail não precisa ser do domínio Gmail, apenas o endereço associado à sua conta do Orkut da época;

- Após acessar a página principal do Google Fotos ou Gmail, verifique se suas imagens estão lá.

Minhas fotos estarão disponíveis mesmo após a desativação do Orkut?

Sim, é possível que algumas ou todas as suas fotos ainda estejam salvas no Google Fotos. Isso é possível porque o Orkut era afiliado ao Google, e a empresa pode ainda ter acesso aos dados.

Por que algumas fotos podem não estar disponíveis no Orkut?

Algumas fotos podem não estar visíveis se você não realizou o backup completo do Orkut antes do fim da plataforma. No entanto, o registro pode ainda disponibilizar imagens que não apareceram no backup.