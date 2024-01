Orkut, a primeira rede social do mundo, completaria 20 anos; relembre cinco comunidades

Em 2004, surgiu uma das redes sociais mais famosas dos anos 2000: o Orkut. No mundo todo, cerca de 300 milhões de pessoas foram usuários ativos na plataforma - sendo 30 milhões só no Brasil. Nesta quarta-feira, 24 de janeiro, o Orkut completaria 20 anos.

O site orkut.com permanece ativo. Sua última atualização foi há três anos, quando a primeira rede social tinha 17 anos de criação. Ela foi fundada por um aluno de pós-graduação em Stanford (Califórnia, Estados Unidos), Orkut Büyükkökten, e saiu do ar em 2014, no dia 30 de setembro.

“Nossas ferramentas online devem nos servir, não nos dividir. Elas devem proteger nossos dados, não vendê-los. Elas devem nos dar esperança, não medo e ansiedade. A melhor rede social é aquela que enriquece a sua vida, mas não a manipula”, diz o recado no endereço ainda ativo. No final do recado, Orkut diz que está “construindo algo novo”, mas, até o momento, não há novidades.

O Orkut contava com azul e rosa como cores marcantes em seu fundo e logo, respectivamente. As comunidades criadas dentro da rede social fizeram sucesso com os usuários da época, especialmente pelos nomes diferentes e engraçados que se referiam aos mais diversos assuntos.

Relembre algumas comunidades do Orkut

O Orkut vai voltar?

Não há precisão de retorno do Orkut. Entretanto, em recado deixado no orkut.com em 2021, o fundador disse que estava trabalhando em algo novo. Não se sabe se é uma nova rede social ou uma reformulação da extinta plataforma. Mais informações não foram divulgadas desde então.

Dá para recuperar fotos e depoimentos do Orkut?

Fotos e depoimentos do Orkut não podem ser recuperadas. A última vez em que foi possível salvar antigas memórias guardadas na primeira rede social do mundo foi em 2016.

