Após 7 anos do fim, confira 7 relíquias do Orkut que fizeram sucesso no Brasil

Durante o domingo (3) e a manhã desta segunda-feira (4), o Orkut, rede social filiada ao Google, sucesso em 2004, se manteve entre os assuntos mais comentados do Twitter Brasil após fãs relembrarem os sete anos de seu fim. Para matar a saudade, confira sete memórias envolvendo a rede social que foi extinta em 2014.

1 - Comunidades

Muitos lembram, até hoje, da famosa comunidade: "Eu odeio acordar cedo", com foto do Garfield sonolento. Ela era tão famosa que o criador chegou a arrecadar entre R$ 3 mil e R$ 5 mil pela venda da relíquia. Outras como "Eu odeio segunda-feira" ou "Eu tenho medo do PLANTÃO DA GLOBO" também faziam sucesso na época.

2 - Buddy Poke

O aplicativo da plataforma fez sucesso entre os usuários, que podiam criar um avatar personalizado e escolher seu humor do dia, além de interagir com seus amigos.

3 - Vila Mágica/Colheita Feliz

Um dos maiores jogos do Orkut era a Vila Mágica. Além dele, a Mini Fazenda e a Colheita Feliz faziam sucesso entre os fãs de jogos que, até hoje, lamentam a saudade.

4 - Depoimentos

Quem nunca disputou o topo de depoimento de um amigo?! "O topo é meu" era um clássico usado entre as brigas por topo de depoimento, um espaço reservado para que os amigos escrevessem 'homenagens' ao usuário.

5 - Fã/confiável/legal/sexy

Se atualmente os likes são uma forma de 'avaliação' do seguidores, na época do Orkut os usuários usavam o 'fã/confiável/legal/sexy' para avaliarem seus amigos. A disputa por quem tinha mais fãs era acirrada.

(Reprodução / Internet)

6 - Scraps

Os scraps, ou melhor, 'recados', era uma das formas de comunicação entre amigos. Alguns, inclusive, só aceitavam novas pessoas se elas enviassem 'scraps', que serviam, inclusive, para o flerte.

7 - Visitas no perfil

Se, atualmente, os usuários do Instagram precisam baixar aplicativos de procedência duvidosa para descobrirem quem os visitou, o Orkut denunciava logo de cara. Ao entrar, todos podiam ver seus visitantes do dia e quantas pessoas visitaram seu perfil na última semana.